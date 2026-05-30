Video
video cùng chuyên mục

Thí điểm phát loa cảnh báo khi trời mưa ở TPHCM

Hệ thống loa và màn hình led được lắp đặt tại cầu Sài Gòn (hướng từ Võ Nguyên Giáp về Điện Biên Phủ) để cảnh báo tài xế xe máy giảm tốc độ khi trời mưa.
Đọc thêm : Phát loa cảnh báo đường trơn khi trời mưa ở TPHCM