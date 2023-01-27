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Thi đấu tệ hại, C.Ronaldo bị CĐV Saudi Arabia chế giễu

C.Ronaldo đã trở thành mục tiêu công kích của cổ động viên (CĐV) Saudi Arabia sau màn trình diễn tệ hại trong trận đấu của Al Nassr.
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