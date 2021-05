Theo chân Cảnh sát cơ động tuần tra chống đua xe trong đêm Noel

Đêm 24/12, lượng phương tiện trên đường phố Hà Nội gia tăng đột biến, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội ra quân tuần tra, xử lý vi phạm đảm bảo an ninh trật tự để người dân đón một kỳ Giáng sinh an toàn, ấm áp.