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Thêm người bán hàng rong ở Hà Nội bị tố chặt chém khách Tây túi bánh rán

Một người bán hàng rong ở hồ Gươm (Hà Nội) bị tố chặt chém khách Tây túi bánh rán nhỏ 4 chiếc giá 50.000 đồng.
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