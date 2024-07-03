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Thêm một phòng trọ ở Hà Nội bị tố lắp camera ẩn trong ổ điện

Theo phản ánh, camera được giấu kín trong ổ điện, hoạt động liên tục và được đấu điện trực tiếp. Hướng của camera quay thẳng vào khu vực nhà vệ sinh.
Đọc thêm : Thêm một phòng trọ ở Hà Nội bị tố lắp camera ẩn trong ổ điện