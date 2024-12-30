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Thêm máy bay Jeju Air gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp

Một máy bay khác của hãng hàng không Jeju Air đã gặp sự cố càng đáp và phải quay trở lại sân bay sau vụ tai nạn hôm 29/12.
Đọc thêm : Thêm máy bay Jeju Air gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp