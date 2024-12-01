Video
video cùng chuyên mục

Thêm dấu hiệu cho thấy Indonesia không xem trọng AFF Cup 2024

Đội tuyển Indonesia sẽ không chọn sân vận động quốc gia Bung Karno làm sân nhà. Thay vào đó, họ sẽ lựa chọn sân vận động nhỏ với sức chứa 20.000 chỗ ngồi
Đọc thêm : Thêm dấu hiệu cho thấy Indonesia không xem trọng AFF Cup 2024