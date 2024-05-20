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The Coffee House đã thống nhất phương án xử lý với gia đình bác sĩ Minh Lý

Đại diện chuỗi cửa hàng cà phê The Coffee House cho biết, nhãn hàng và gia đình bác sĩ Lý đã hoàn tất trao đổi, thống nhất được phương án giải quyết.
Đọc thêm : The Coffee House đã thống nhất phương án xử lý với gia đình bác sĩ Minh Lý