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Thất bại ở chung kết Euro 2024, Southgate từ chức HLV tuyển Anh

Sau trận thua Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2024, HLV Gareth Southgate đã quyết định từ chức HLV trưởng đội tuyển Anh.
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