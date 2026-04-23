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Tháo dỡ loạt công trình vi phạm ở phường Hoàng Mai

Sáng 23/4, các lực lượng chức năng phường Hoàng Mai, Hà Nội, tiến hành tháo dỡ hàng loạt công trình vi phạm ở khu đất phía Đông.
Đọc thêm : Hà Nội: Tháo dỡ loạt công trình vi phạm ở phường Hoàng Mai