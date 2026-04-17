Video
video cùng chuyên mục

Tháo dỡ bảng quảng cáo "bám" biển báo giao thông trên cầu Chương Dương

Các biển quảng cáo gắn kèm theo cột cần vươn, biển chỉ dẫn và tín hiệu giao thông trên cầu Chương Dương đã được tháo dỡ sau phản ánh của báo Dân trí.
Đọc thêm : Vụ "mượn hơi" biển báo trên cầu Chương Dương: Sở Xây dựng không cấp phép!