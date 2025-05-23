Video
video cùng chuyên mục

Thanh tra không lấy được mẫu lòng xe điếu, tìm chủ quán Lòng Chát làm việc

Dù đã tiến hành thanh kiểm tra, Sở An toàn thực phẩm TPHCM không thể lấy được mẫu lòng xe điếu, vì các quán trên địa bàn đều báo… hết hàng.
Đọc thêm : Thanh tra không lấy được mẫu lòng xe điếu, tìm chủ quán Lòng Chát làm việc