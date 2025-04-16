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Thành tích ấn tượng của Hoa khôi có vinh dự tặng hoa ông Tập Cận Bình

Hình ảnh nữ sinh Việt Nam xinh đẹp, diện áo dài đỏ tặng hoa ông Tập Cận Bình vừa qua nhận được nhiều quan tâm của dư luận.
Đọc thêm : Thành tích ấn tượng của Hoa khôi có vinh dự tặng hoa ông Tập Cận Bình