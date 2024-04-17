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Thành phố sa mạc Dubai ngập lụt sau trận mưa dữ dội nhất 75 năm

Dubai, UAE, thành phố xây dựng trên sa mạc, bị ngập lụt sau khi hứng lượng mưa trong một ngày tương đương với một năm rưỡi.
Đọc thêm : Thành phố sa mạc Dubai ngập lụt sau trận mưa dữ dội nhất 75 năm