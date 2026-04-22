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“Thành phố ngầm” ở Củ Chi từng khiến quân địch khiếp sợ ra sao?

Địa đạo Củ Chi là công trình quân sự độc đáo, minh chứng cho trí tuệ và ý chí kiên cường của quân dân Việt Nam trong kháng chiến.
Đọc thêm : “Thành phố ngầm” ở Củ Chi từng khiến quân địch khiếp sợ ra sao?