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Thành phố Hội An "chiều" dư luận, sơn lại Chùa Cầu… cho cũ?

Hình ảnh thợ quét vôi phần dưới lan can Chùa Cầu, hướng về sông Hoài khiến nhiều người cho rằng chính quyền Hội An đã chỉ đạo thay đổi màu sơn.
Đọc thêm : Thành phố Hội An "chiều" dư luận, sơn lại Chùa Cầu… cho cũ?