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Thanh niên đánh người sau va chạm giao thông vì sợ vợ mang bầu bị ảnh hưởng

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Q. lo lắng vợ mang bầu bị ảnh hưởng nên không giữ được bình tĩnh, dẫn đến đánh người đàn ông lớn tuổi.
Đọc thêm : Thanh niên đánh người sau va chạm giao thông vì sợ vợ mang bầu bị ảnh hưởng