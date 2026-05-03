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Thanh niên đâm mạnh vào ô tô vì phóng nhanh qua ngã tư

Dù di chuyển qua ngã tư, nam thanh niên đầu trần vẫn phóng xe máy với tốc độ cao. Hậu quả, người này đã đâm mạnh vào chiếc ô tô chạy cắt mặt, ngã xuống đường bất tỉnh.
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