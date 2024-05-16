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Thanh niên 17 tuổi bắn bi sắt vào CSGT "cho bõ tức"

Sau khi bị CSGT tỉnh Trà Vinh xử phạt vi phạm hành chính, nam thanh niên "giận cá chém thớt" dùng ná bắn bi sắt vào lực lượng CSGT tỉnh Vĩnh Long "cho bõ tức".
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