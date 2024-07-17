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Thanh Hóa vượt Hà Nội dẫn đầu số điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Qua phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 cho thấy, Thanh Hóa có nhiều điểm 10 nhất cả nước.
Đọc thêm : Thanh Hóa vượt Hà Nội dẫn đầu số điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024