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Thắng U19 Thái Lan, U19 Australia vô địch Đông Nam Á 2026

Vượt qua U19 Thái Lan với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, U19 Australia lần thứ 6 vô địch giảỉ trẻ Đông Nam Á.
Đọc thêm : Thắng U19 Thái Lan, U19 Australia vô địch giải Đông Nam Á 2026