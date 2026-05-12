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Thắng U17 Qatar 2-0, U17 Trung Quốc giành vé dự World Cup

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U17 Trung Quốc bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước U17 Qatar. U17 Trung Quốc giành vị trí nhì bảng cùng tấm vé có mặt tại tứ kết.
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