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Thắng U17 Hàn Quốc, U17 Uzbekistan tiến vào bán kết

Vượt qua U17 Hàn Quốc sau loạt sút luân lưu, sau khi đôi bên hòa 2-2 ở giờ thi đấu chính thức, U17 Uzbekistan giành quyền vào bán kết giải U17 châu Á 2026.
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