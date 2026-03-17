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Thắng Trung Quốc 2-1, tuyển nữ Australia vào chung kết giải châu Á

Chiến thắng 2-1 trước Trung Quốc ở bán kết chiều 17/3 đưa đội tuyển nữ Australia giành vé vào chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á tại Australia.
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