Video
video cùng chuyên mục

Thắng thuyết phục Syria, đội tuyển Việt Nam bất ngờ… tụt hạng

Dù được cộng 5,13 điểm sau chiến thắng trước Syria nhưng đội tuyển Việt Nam lại bất ngờ tụt xuống thứ 95 thế giới.
Đọc thêm : Thắng thuyết phục Syria, đội tuyển Việt Nam bất ngờ… tụt hạng