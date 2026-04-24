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Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

U17 Việt Nam tạo nên dấu mốc lịch sử khi đánh bại U17 Malaysia 3-0 trong trận chung kết tối 24/4, qua đó lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á đầy thuyết phục.
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