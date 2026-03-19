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Thắng Đài Loan 4-0, tuyển nữ Triều Tiên giành vé dự World Cup 2027

Với thực lực vượt trội, đội tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm đội tuyển nữ Đài Loan 4-0, trong trận play-off tranh vé vớt dự World Cup 2027 khu vực châu Á.
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