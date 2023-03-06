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Thắng Australia và Qatar, U20 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chúc mừng đội U20 Việt Nam giành tấm vé đi tiếp ở giải U20 châu Á nhưng thực tế không phải như vậy.
Đọc thêm : Thắng Australia và Qatar, U20 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại