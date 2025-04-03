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Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự đoán chính xác trận động đất tại Myanmar

Abhigya Anand, thần đồng tiên tri Ấn Độ, một lần nữa gây xôn xao khi dự đoán chính xác trận động đất tại Myanmar diễn ra vào cuối tháng 3.
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