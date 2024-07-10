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Thần đồng 16 tuổi Lamine Yamal xô đổ hai kỷ lục tồn tại 66 năm của Pele

Thần đồng 16 tuổi của Tây Ban Nha, Lamine Yamal đã phá vỡ hai kỷ lục của cố huyền thoại bóng đá Pele trong trận bán kết Euro 2024 gặp Pháp sáng 10/7.
Đọc thêm : Thần đồng 16 tuổi Lamine Yamal xô đổ hai kỷ lục tồn tại 66 năm của Pele