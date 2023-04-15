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Than án quá nặng, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang mong được sống

Cho rằng mức án tử hình là quá nặng, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin tòa cấp phúc thẩm xem xét cho mình thoát khỏi mức án cao nhất.
Đọc thêm : Than án quá nặng, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang mong được sống