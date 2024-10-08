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Thảm họa lũ quét Làng Nủ: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân, còn 7 người mất tích

Lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy thi thể anh Hoàng Văn G. và cháu Hoàng Quỳnh L. trong vụ lũ quét Làng Nủ xảy ra vào rạng sáng 10/9.
Đọc thêm : Thảm họa lũ quét Làng Nủ: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân, còn 7 người mất tích