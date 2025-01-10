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Thảm họa cháy rừng ở Mỹ: "Bão lửa" càn quét như địa ngục

Vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Los Angeles, Mỹ đã tàn phá 2.000 ngôi nhà và gây thiệt hại nặng nề.
Đọc thêm : Thảm họa cháy rừng ở Mỹ: "Bão lửa" càn quét như địa ngục