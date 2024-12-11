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Thái Nguyên: Nam thanh niên ở phòng ngập rác, chủ nhà tá hỏa khi mở cửa

Căn phòng trọ 10m2 ngập rác thải từ giường ngủ đến lối đi khiến chủ nhà và hàng xóm bất ngờ khi chứng kiến.
Đọc thêm : Thái Nguyên: Nam thanh niên ở phòng ngập rác, chủ nhà tá hỏa khi mở cửa