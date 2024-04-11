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Thái Lan phát 14 tỷ USD cho người dân để kích thích kinh tế

Mỗi người trưởng thành ở Thái Lan sẽ được cấp hơn 270 USD thông qua ví điện tử để chi tiêu dùng những mặt hàng, dịch vụ nhất định nhằm thúc đẩy kinh tế.
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