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Thái Lan: Khách tử vong sau khi được massage 45 phút bằng dầu trên bãi biển

Nam du khách 52 tuổi người Singapore bất ngờ tử vong sau khi lựa chọn dịch vụ massage kéo dài khoảng 45 phút trên bãi biển Phuket ở Thái Lan.
Đọc thêm : Thái Lan: Khách tử vong sau khi được massage 45 phút bằng dầu trên bãi biển