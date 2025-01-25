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Thái Lan chơi lớn sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa công bố mục tiêu rất lớn của bóng đá Thái Lan trong tương lai cùng với những HLV người Nhật Bản.
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