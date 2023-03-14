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Thái Lan bất ngờ với mức giá bản quyền SEA Games 32

Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cảm thấy choáng váng và nhiều khả năng từ chối mua bản quyền SEA Games 32 sau khi được Campuchia báo giá.
Đọc thêm : Thái Lan bất ngờ với mức giá bản quyền SEA Games 32