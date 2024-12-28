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Thác nước đóng băng sau một đêm, sự thật khiến khách cảm thấy bị lừa dối

Cảnh thác nước bị đóng băng trong khu du lịch ở Trung Quốc thực chất là dây thừng được thả xuống.
Đọc thêm : Thác nước đóng băng sau một đêm, sự thật khiến khách cảm thấy bị lừa dối