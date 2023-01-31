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Tết lạc quan trong căn nhà 6m2 ở Hà Nội nơi ba thế hệ sinh sống

Một năm đi qua những ngày mưa, đến cuối cùng, gia đình "bà giáo U70" Phạm Thị Tuyết dần nhìn thấy những tia sáng được góp nhặt từ sự tử tế của cộng đồng.
Đọc thêm : Tết lạc quan trong căn nhà 6m2 ở Hà Nội nơi ba thế hệ sinh sống