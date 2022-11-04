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Tên trộm bị bắt khi quay lại hiện trường nghe ngóng

Sau khi lấy trộm hơn 200 triệu đồng của quán karaoke, Đan quay lại, lảng vảng gần hiện trường nghe ngóng thì bị công an bắt giữ.
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