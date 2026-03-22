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Tên lửa Iran xé toang lưới lửa phòng không Israel

Tên lửa Iran xé toang lưới lửa phòng không Israel, đánh trúng các mục tiêu quan trọng, gây thiệt hại nặng nề trên mặt đất.
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