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Tên lửa Iran tập kích căn cứ không quân ở Jordan

Video được công bố cho thấy hai tên lửa đạn đạo va chạm khi tiếp cận căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.
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