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Tên lửa Iran né thành công đạn đánh chặn của Israel, đánh trúng mục tiêu

Tên lửa Iran né tránh thành công đạn đánh chặn của Israel, lao vùn vụt xuống mục tiêu đã định.
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