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Tên lửa Iran mang đầu đạn chùm khiến phòng không Israel khó đỡ

Tên lửa Iran mang đầu đạn chùm khiến phòng không Israel chật vật đối phó.
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