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Tên lửa Iran đánh trúng nhà máy hóa chất Israel ở Ramat Hovav gây cháy lớn

Một cơ sở hóa chất của Israel trong khu công nghiệp Ramat Hovav bị trúng tên lửa Iran, gây cháy lớn và hư hại nặng nề.
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