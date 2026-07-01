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Tên lửa Flamingo của Ukraine tấn công nhà máy vũ khí Nga ở Volgograd

Hai tên lửa Flamingo của Ukraine tấn công một nhà máy sản xuất vũ khí Nga ở Volgograd, gây cháy nổ dữ dội.
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