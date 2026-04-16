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Tên lửa đánh chặn của Israel bắn hạ vật thể bay ở Kiryat Shmona

Tên lửa đánh chặn của Israel bắn hạ vật thể bay chỉ vài giây trước khi nó chạm đất ở Kiryat Shmona.
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