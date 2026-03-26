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Tên lửa đạn đạo Iran lao xuống gần trung tâm hạt nhân Dimona của Israel

Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Iran được cho là lao xuống gần trung tâm hạt nhân Dimona của Israel trong sự bất lực của hệ thống phòng không.
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