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Taylor Swift ở phòng khách sạn có giá 21.000 USD/đêm khi lưu diễn

3 đêm diễn của Taylor Swift tại Paris (Pháp) vừa kết thúc. Thông tin về nơi nữ ca sĩ lưu lại được giữ kín cho tới khi Swift đã hoàn thành 3 đêm diễn.
Đọc thêm : Taylor Swift ở phòng khách sạn có giá 21.000 USD/đêm khi lưu diễn